Akaryakıta zam mı geldi? 9 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
9 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatları, özellikle şehirlerarası yolculuk planlayan sürücülerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının son durumu merak konusu olurken, olası artış ve düşüşler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 9 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
9 Ocak sabahı akaryakıt fiyatları, şehir genelinde sürücülerin gündeminde üst sıralarda yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu merak edilirken, pompa fiyatlarındaki dalgalanmalar ve olası zam haberleri özellikle şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyat detayları haberin devamında yer alıyor.
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
Evet, 2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 54,58 TL
- LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52,97 TL
- Motorin: 54,38 TL
- LPG: 28,40 TL
Ankara:
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 55,58 TL
- LPG: 28,92 TL
İzmir :
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,91 TL
- LPG: 28,85 TL