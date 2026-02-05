Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 5 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 5 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
5 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücülerin ve tüketicilerin gündeminde üst sıralara çıktı. Benzin, motorin ve LPG'deki güncel fiyat değişimleri, özellikle büyükşehirlerde ulaşım maliyetlerini ve günlük bütçeleri doğrudan etkilerken, piyasa hareketleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 5 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

5 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında temkinli bir dalgalanma yaşanıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler bölgeden bölgeye farklılık gösterirken, küresel petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri pompa fiyatlarını belirlemede etkili oluyor. Sürücüler ve tüketiciler, özellikle büyükşehirlerdeki güncel fiyatları takip ederek günlük harcamalarını planlıyor. Ayrıntılı veriler ve güncel rakamlar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

5 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

500

