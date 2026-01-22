Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
22 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki son değişimler, sürücülerin ve araç sahiplerinin gündeminde yeniden ön plana çıktı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının büyükşehirlerdeki güncel seyri; ulaşım maliyetlerinden günlük harcamalara kadar pek çok alanda belirleyici olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iller bazındaki fiyatlar yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

22 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt piyasasındaki son tablo, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının şehir bazlı güncel durumu özellikle büyükşehirlerde merak edilirken; küresel petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, döviz kurlarındaki hareketlilik ve olası fiyat değişikliklerine ilişkin beklentiler yakından izleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel pompa fiyatlarına dair detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta yüzde 6,95 oranında artırıldı. Bu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, pompa fiyatlarında gözle görülür bir yükselişe neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 54,58 TL
  • LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 52,97 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 28,40 TL

Ankara:

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

İzmir :

  • Benzin: 54,33 TL
  • Motorin: 55,91 TL
  • LPG: 28,85 TL
