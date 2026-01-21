Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
21 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan güncel gelişmeler, araç sahipleri ve sürücüler için yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durumu; günlük ulaşım giderleri ve seyahat planlamaları üzerinde doğrudan etkili olduğu için yakından izleniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

21 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, sürücüler ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde benzin, motorin ve LPG'nin güncel pompa fiyatları merak konusu olurken; küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve olası zam ya da indirim beklentileri de dikkatle izleniyor. Güncel fiyatlara ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta yüzde 6,95 oranında artırıldı. Bu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, pompa fiyatlarında gözle görülür bir yükselişe neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 54,58 TL
  • LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 52,97 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 28,40 TL

Ankara:

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

İzmir :

  • Benzin: 54,33 TL
  • Motorin: 55,91 TL
  • LPG: 28,85 TL
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
