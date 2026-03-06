Son günlerde uluslararası piyasalarda artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri, petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe yol açtı. Petrol fiyatları yüzde 3,23 artarken, bu artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör kaynakları, motorin ve benzine yapılan zam miktarlarını duyururken, eşel mobil sistemiyle vergilerin bir kısmının fiyat artışını dengelediği bilgisi paylaşıldı. Peki, Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatları kaç TL oldu? Detaylar...

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

5 Mart 2026 Perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına zam uygulandı. Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu artışın ana nedenleri arasında uluslararası petrol piyasasındaki yükselişler ve jeopolitik riskler bulunuyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 lira 68 kuruş zam yapılması planlanmıştı. Zam uygulamasının yüzde 75'i, geçici olarak devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde ÖTV ve KDV üzerinden karşılandı.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

5 Mart 2026 itibarıyla gerçekleşen fiyat artışıyla birlikte, akaryakıt zamları şu şekilde belirlendi:

Benzin: Litre başına 95 kuruş

Motorin: Litre başına 3 lira 15 kuruş

Bu artışlar, piyasa fiyatına sınırlı şekilde yansırken, yüksek tutarın büyük kısmı vergiden karşılanmış oldu. Örneğin, motorin fiyatındaki 10 liralık artışın sadece 2,5 lirası tüketiciye yansırken, kalan 7,5 lira ÖTV ve KDV ile karşılandı. Bu uygulama, hem vatandaşın bütçesini korumak hem de enflasyonla mücadele etmek amacıyla devreye alındı.

6 MART BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

5 Mart 2026 fiyatlarına göre Türkiye'nin önde gelen illerinde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 59,34 TL

Motorin litre fiyatı: 63,53 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 59,18 TL

Motorin litre fiyatı: 63,37 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 60,29 TL

Motorin litre fiyatı: 64,65 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 60,58 TL

Motorin litre fiyatı: 64,93 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

Bu fiyatlar, eşel mobil sistemi devreye alınmadan önce açıklanan zam miktarlarını içeriyor ve sistem sayesinde tüketiciye yansıyan kısmı sınırlı tutuluyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ BAŞLADI MI?

Akaryakıt fiyatlarındaki ani artışın önüne geçmek ve vatandaşın bütçesini korumak amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi uygulamaya kondu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan bu sistem, 2 Mart 2026 tarihi baz alınarak uygulanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Eşel mobil sistemi, petrol ürünlerinde fiyat artışı yaşandığında, artış tutarının yüzde 75'ine kadar olan kısmının ÖTV'den karşılanmasını öngörüyor. Benzin için litre başına 14,8277 TL, motorin için litre başına 13,9006 TL, LPG için kilogram başına 11,3830 TL'ye kadar indirim olabilecek.

Sistemin bir diğer özelliği, fiyat düşüşlerinde de ÖTV artırımı yapılabilmesi ancak 2 Mart 2026 fiyatlarını geçmeyecek şekilde sınırlı olmasıdır.

Bu düzenleme ile, örneğin 10 liralık fiyat artışının sadece 2,5 lirası piyasaya yansıyacak ve geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacaktır. Böylece yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmektedir.