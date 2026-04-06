Akaryakıt zammı iptal mi, zam gelecek mi? 7 Nisan benzine motorine zam var mı?

Akaryakıt fiyatlarına yönelik planlanan artışa ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre beklenen düzenleme yürürlüğe alınmadı.

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarına yönelik artış beklentisi, sektör kaynaklarından gelen bilgilerle birlikte yeniden gündeme geldi. Benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira seviyesinde planlanan zam kararının uygulanmasına ilişkin süreç yakından takip edilirken, söz konusu artışın yürürlüğe girmediği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte fiyatlarda değişiklik yaşanmadı ve mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürdü.

Büyük şehirlerdeki güncel satış fiyatları da aynı şekilde korunuyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,60 TL, motorinin litre fiyatı ise 77,47 TL seviyesinde kalırken; Anadolu Yakası’nda benzin 62,45 TL, motorin ise 77,32 TL’den satılmaya devam ediyor. Ankara ve İzmir’de de benzer şekilde fiyatlar sabit kaldı ve herhangi bir artış uygulanmadı.

BENZİNE MOTORİNE ZAM İPTAL Mİ?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması planlanan zam kararı yürürlüğe alınmadı. Bu kapsamda hem benzin hem de motorin için beklenen fiyat artışları uygulanmadı ve mevcut fiyatlar korunarak satışlar devam etti. Zam kararının iptal edilmesiyle birlikte, daha önce duyurulan artış oranları geçersiz kaldı.

Son olarak salı günü motorine yapılan 2 lira 52 kuruşluk zam sonrası bazı illerde fiyatlar 80 TL sınırını aşmıştı. Öte yandan petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde seyretmesi ve küresel gelişmelerin etkisi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Buna rağmen son gelişmeyle birlikte yeni bir fiyat artışı devreye alınmadı ve şehir bazlı güncel fiyatlar sabit kaldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,60 TL, motorin 77,47 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,45 TL, motorin 77,32 TL ve LPG 34,39 TL olarak satışta yer alıyor.

Ankara’da benzin litre fiyatı 63,57 TL, motorin 78,60 TL ve LPG 34,87 TL seviyesinde kalırken; İzmir’de benzin 63,85 TL, motorin 78,87 TL ve LPG 34,79 TL olarak satışa devam ediyor.