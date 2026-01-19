Afrika Uluslar Kupası finali izle! (ÖZET) Senegal-Fas maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Afrika Kupası final maç özeti izle!

Afrika Uluslar Kupası Finali, futbol tarihine geçecek olaylar, VAR kararları, penaltı krizi ve uzatmalarda gelen altın golle sonuçlandı. Senegal ile Fas arasında oynanan dev final, yalnızca bir şampiyonluk mücadelesi değil; aynı zamanda psikolojik savaşın, sabrın ve oyun disiplininin ön plana çıktığı unutulmaz bir karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Normal süresi golsüz sona eren finalde yaşananlar, turnuvanın en çok konuşulan anlarını beraberinde getirdi. Peki, Senegal-Fas maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Afrika Kupası final maç özeti izle! Detaylar...

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ İZLE! (ÖZET)

Final mücadelesi, iki takımın da kontrollü oyunu tercih etmesiyle başladı. Senegal, orta sahada fiziksel üstünlüğü ele alırken Fas ise kanat organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorladı.

İlk Yarı: Denge ve Kaçan Fırsatlar

24. dakika: Senegal adına Lamine Camara, orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

37. dakika: Iliman Ndiaye, savunma arkasına sarktı ve kaleci Bounou ile karşı karşıya kaldı. Ancak Fas kalecisi kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

İlk yarı, iki takımın da temkinli oyunu nedeniyle 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı: Baskı Artıyor, Gol Gelmiyor

58. dakika: El-Khannouss'un ara pasında El Kaabi, Fas adına gole yaklaştı fakat şutu auta gitti.

62. dakika: Ez Abde'nin sol çaprazdan vuruşu tehlike yarattı ancak sonuç getirmedi.

80. dakika: El Kaabi oyundan çıktı, yerine Fenerbahçeli Youssef En Nesyri dahil oldu.

Maçın son bölümlerinde tempo yükseldi, ancak skor değişmedi.

VAR Krizi ve Penaltı Kaosu

90+5. dakika: Malick Diouf'un Brahim Diaz'a müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapıldı ve Fas lehine penaltı kararı verildi.

Bu karar sonrası Senegal cephesi sert itirazlarda bulundu. Ismaila Sarr, Edouard Mendy ve Malick Diouf sarı kart gördü.

Senegal, penaltı kararının ardından sahadan çekildi; yapılan görüşmeler sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.

90+24. dakika: Brahim Diaz, "Panenka" tarzında penaltıyı kullandı ancak Edouard Mendy gole izin vermedi.

Normal süresi golsüz sona eren final uzatmalara taşındı.

SENEGAL-FAS MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLÜ KİM ATTI?

Uzatmalarda oyunun kontrolünü tamamen eline alan taraf Senegal oldu.

94. dakika (GOL): Idrissa Gueye'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Pape Gueye, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Bu gol, finalin kader anı oldu.

Fas'ın Son Çabaları

104. dakika: Ez Abde'nin ortasında Youssef En Nesyri'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

108. dakika: Akhomach'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

111. dakika: Senegal adına Cherif Ndiaye, boş kaleye mutlak bir golü kaçırdı.

Kalan dakikalarda Fas tüm riskleri alsa da Senegal savunması hata yapmadı.

MAÇ SONUCU: SENEGAL 1-0 FAS