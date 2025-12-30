Türkiye yüzyılında başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut için başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı ve 29 Aralık tarihinde konut sahibi olmaya hak kazananların isim listesi açıklandı. Peki, Adıyaman TOKİ sosyal konut projesi nerede yapılacak? TOKİ Adıyaman konutlarının yapılacağı ilçeler hangileri? Adıyaman'da TOKİ fiyatları ne kadar? Detaylar...

ADIYAMAN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

Adıyaman'daki TOKİ sosyal konut projesi, şehrin farklı ilçelerinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında toplam 6 bin 620 konut inşa edilecek. Konutların teslimiyle birlikte bölge halkının konut ihtiyacına büyük ölçüde cevap verilmesi hedefleniyor.

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARININ YAPILACAĞI İLÇELER HANGİLERİ?

Adıyaman'daki TOKİ sosyal konutlarının ilçelere dağılımı, proje planlamasında önemli bir detay olarak öne çıkıyor. İşte ilçeler ve konut planlaması:

Beni: Projenin ilk etaplarından biri burada inşa edilecek.

Çelikhan: İlçede, ailelerin rahatça yaşayabileceği modern konutlar yer alacak.

Gerger: Sosyal donatıları ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken bir konut alanı oluşturulacak.

Gölbaşı: Hem merkezi hem de doğayla iç içe yaşam alanları sunulacak.

Kahta: Bölgedeki konut açığını gidermek amacıyla önemli bir yatırım yapılacak.

Samsat: İlçede hem küçük hem de geniş ailelere uygun konut seçenekleri sunulacak.

Tut: Küçük ama fonksiyonel konutlarla ilçede yaşam kalitesi artırılacak.

Bu ilçelerde yapılacak konutlar, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunacak.

ADIYAMAN'DA TOKİ FİYATLARI NE KADAR?

Adıyaman'daki TOKİ sosyal konut fiyatları, vatandaşların bütçesine uygun olarak planlandı. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.

1+1 KONUTLAR ( 55 METREKARE)

Büyüklük: 55 metrekare

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 METREKARE)

Büyüklük: 65 metrekare

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

Aylık taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 METREKARE)

Büyüklük: 80 metrekare

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

Aylık taksit: 9.938 TL

Bu fiyatlandırma ve ödeme planlarıyla Adıyaman'daki vatandaşlar, uygun maliyetlerle sosyal konut sahibi olabilecek.

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NE ZAMAN YAPILACAK, NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak ve konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.