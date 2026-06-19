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ABD Avustralya hangi kanalda? ABD Avustralya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

ABD Avustralya hangi kanalda? ABD Avustralya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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ABD Avustralya maçı hangi kanalda belli oldu. ABD Avustralya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi ABD Avustralya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, ABD Avustralya maçını hangi kanal veriyor? İşte ABD Avustralya maçı yayın bilgisi!

ABD Avustralya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi ABD Avustralya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, ABD Avustralya maçını hangi kanal veriyor? İşte ABD Avustralya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ABD AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD Avustralya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. ABD Avustralya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ABD AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ABD Avustralya maçı, Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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