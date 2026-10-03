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A SPOR CANLI İZLE (Hırvatistan İngiltere) İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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A SPOR CANLI İZLE (Hırvatistan İngiltere) İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hırvatistan ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve canlı yayınlanacak. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? A Spor canlı izle! İngiltere Hırvatistan canlı, şifresiz izle! Detaylar haberimizde.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda üçüncü hafta programında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki takım, üçüncü maçında sahaya çıkacak. Karşılaşma Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? A Spor canlı izle!

A SPOR CANLI İZLE

Hırvatistan-İngiltere karşılaşması Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi A Spor üzerinden takip edebilecek.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE

Mücadele 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Hırvatistan maçı A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, mücadelede Alman hakem Jesús Gil Manzano düdük çalacak.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

İngiltere Hırvatistan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilecek. 

A SPOR FRKENAS BİLGİLERİ

A Spor HD için verilen güncel uydu yayın bilgileri şöyle:

Frekans: 12207 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal - H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 8PSK

Digiturk: 88. kanal

D-Smart: 80. kanal

Tivibu: 81. kanal

Kablo TV: 142. veya 143. kanal

Bu bilgiler üzerinden A Spor'un uydu ve dijital platformlardaki yayınını takip etmek mümkün.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. A Ligi 3. Grup'taki mücadele, Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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