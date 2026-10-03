A SPOR CANLI İZLE (Hırvatistan İngiltere) İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda üçüncü hafta programında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki takım, üçüncü maçında sahaya çıkacak. Karşılaşma Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? A Spor canlı izle!

A SPOR CANLI İZLE

Hırvatistan-İngiltere karşılaşması Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi A Spor üzerinden takip edebilecek.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE

Mücadele 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Hırvatistan maçı A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, mücadelede Alman hakem Jesús Gil Manzano düdük çalacak.

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İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

İngiltere Hırvatistan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilecek.

A SPOR FRKENAS BİLGİLERİ

A Spor HD için verilen güncel uydu yayın bilgileri şöyle:

Frekans: 12207 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal - H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 8PSK

Digiturk: 88. kanal

D-Smart: 80. kanal

Tivibu: 81. kanal

Kablo TV: 142. veya 143. kanal

Bu bilgiler üzerinden A Spor'un uydu ve dijital platformlardaki yayınını takip etmek mümkün.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. A Ligi 3. Grup'taki mücadele, Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.