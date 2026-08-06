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6 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

6 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini yakından takip edenlerin odağında yer almaya devam ediyor. Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi?" sorularına yanıt arıyor.

6 Ağustos 2026 Perşembe günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.516,66 TL alış, 6.517,61 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise %0,33 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.435,00 TL alış, 10.595,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %0,29 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.260,40 dolar alış, 4.260,94 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değişim %0,37 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. 6 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.08 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında sınırlı yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını ve piyasalardaki değişimleri yakından takip ederken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ekonomik veriler ile ons altın ve döviz kurunda yaşanacak hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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