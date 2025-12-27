27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

Futbolseverler için 27 Aralık 2025 Cumartesi günü dolu dolu geçecek. Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da birbirinden önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Peki, 27 Aralık Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte günün detaylı maç programı ve yayın bilgileri.

27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

27 Aralık Cumartesi, hem Türkiye hem de Avrupa futbolunda oldukça hareketli geçecek. 1. Lig'den başlayarak İngiltere Premier Lig ve Serie A'ya kadar tüm karşılaşmalar gün boyu ekranlarda olacak. İşte saat saat maç programı:

1. LİG MAÇLARI

13:30 Sarıyer-Bodrum FK – TRT Tabii Spor 6

13:30 Sivasspor-Bandırmaspor – TRT Spor

16:00 Van Spor FK-Hatayspor – TRT Spor

19:00 Pendikspor-Esenler Erokspor – TRT Spor

İNGİLTERE - PREMIER LİG MAÇLARI

15:30 Nottingham Forest-Manchester City – beIN Sports 3

18:00 West Ham United-Fulham – beIN Sports MAX 2

18:00 Burnley-Everton – beIN Connect

18:00 Arsenal-Brighton & Hove Albion – beIN Sports 3

18:00 Liverpool-Wolverhampton – beIN Sports 4

18:00 Brentford-Bournemouth – beIN Sports MAX 1

20:30 Chelsea-Aston Villa – beIN Sports 3

İTALYA - SERIE A MAÇLARI

14:30 Parma-Fiorentina

17:00 Lecce-Como

17:00 Torino-Cagliari

20:00 Udinese-Lazio

22:45 Pisa-Juventus

27 ARALIK KİMİN MAÇI VAR?

27 Aralık Cumartesi günü futbolseverler, hem yerel lig hem de Avrupa ligleri açısından oldukça zengin bir içerikle karşılaşacak. Bugün hangi takımın sahaya çıkacağına dair detaylar:

Sarıyer, Bodrum FK ile karşılaşıyor.

Sivasspor, Bandırmaspor'a konuk oluyor.

Van Spor FK, Hatayspor'u ağırlıyor.

Pendikspor, Esenler Erokspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Premier Lig'de Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında; Chelsea, Aston Villa'yı konuk ediyor.

Serie A'da Juventus, Pisa karşısında sahaya çıkacak.

Bu maçların tamamı, sezonun kritik virajlarından biri olarak futbolseverlerin ekran başında olmasını gerektiriyor.