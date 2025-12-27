Haberler

27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Aralık 2025 Cumartesi günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var gibi soruların yanıtları spor severler tarafından merak ediliyor. 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da birbirinden kritik karşılaşmalar ekranlara gelecek. Peki, 27 Aralık Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte günün detaylı maç programı!

Futbolseverler için 27 Aralık 2025 Cumartesi günü dolu dolu geçecek. Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da birbirinden önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Peki, 27 Aralık Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte günün detaylı maç programı ve yayın bilgileri.

27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

27 Aralık Cumartesi, hem Türkiye hem de Avrupa futbolunda oldukça hareketli geçecek. 1. Lig'den başlayarak İngiltere Premier Lig ve Serie A'ya kadar tüm karşılaşmalar gün boyu ekranlarda olacak. İşte saat saat maç programı:

1. LİG MAÇLARI

13:30 Sarıyer-Bodrum FK – TRT Tabii Spor 6

13:30 Sivasspor-Bandırmaspor – TRT Spor

16:00 Van Spor FK-Hatayspor – TRT Spor

19:00 Pendikspor-Esenler Erokspor – TRT Spor

İNGİLTERE - PREMIER LİG MAÇLARI

15:30 Nottingham Forest-Manchester City – beIN Sports 3

18:00 West Ham United-Fulham – beIN Sports MAX 2

18:00 Burnley-Everton – beIN Connect

18:00 Arsenal-Brighton & Hove Albion – beIN Sports 3

18:00 Liverpool-Wolverhampton – beIN Sports 4

18:00 Brentford-Bournemouth – beIN Sports MAX 1

20:30 Chelsea-Aston Villa – beIN Sports 3

İTALYA - SERIE A MAÇLARI

14:30 Parma-Fiorentina

17:00 Lecce-Como

17:00 Torino-Cagliari

20:00 Udinese-Lazio

22:45 Pisa-Juventus

27 ARALIK CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

27 ARALIK KİMİN MAÇI VAR?

27 Aralık Cumartesi günü futbolseverler, hem yerel lig hem de Avrupa ligleri açısından oldukça zengin bir içerikle karşılaşacak. Bugün hangi takımın sahaya çıkacağına dair detaylar:

Sarıyer, Bodrum FK ile karşılaşıyor.

Sivasspor, Bandırmaspor'a konuk oluyor.

Van Spor FK, Hatayspor'u ağırlıyor.

Pendikspor, Esenler Erokspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Premier Lig'de Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında; Chelsea, Aston Villa'yı konuk ediyor.

Serie A'da Juventus, Pisa karşısında sahaya çıkacak.

Bu maçların tamamı, sezonun kritik virajlarından biri olarak futbolseverlerin ekran başında olmasını gerektiriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber