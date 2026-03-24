25 Mart 2026 Akaryakıt Fiyatları! 25 Mart Benzine, motorine, mazota ZAM veya İNDİRİM var mı, bekleniyor mu?

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

24.03.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 63,00 TL

Motorin TL/lt: 77,67 TL

Fuel Oil TL/Kg: 50,98 TL

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıta gece yarısı gelen zamların ardından pompaya bu kez indirim göründü. Motorine 3,70 TL, benzine ise 2,20 TL indirim yapılacak. Ancak bu indirimlerin eşel mobil uygulaması nedeniyle yüzde 25'i pompaya yansıyacak.

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen gelişmeler dikkat çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılırken, sabah saatlerinde bu kez indirim haberi geldi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

Zamların ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Ancak nihai fiyat değişiminin üst makamların kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

Son zamların ardından motorin fiyatları İstanbul’da 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyesine yükseldi. Doğu illerinde ise motorin 81 TL’ye yaklaşırken, benzin fiyatı 66 TL sınırına dayandı. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak güncellendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.