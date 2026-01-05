2026 Ocak teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel teknisyen maaşları!

2026 Ocak'ta teknisyen maaşlarında neler değişti, hiç merak ettiniz mi? Aralık enflasyon rakamlarıyla birlikte maaşlarda gizli bir hareketlilik yaşandı. Peki, teknisyenlerin cüzdanına yansıyan rakam sizce ne olabilir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR?

Lise mezunu bir teknisyenin maaşı, derecesi ve hizmet yılına göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak, aile ve çocuk yardımı dahil edilince maaş 2026 itibarıyla yaklaşık 64.000 TL civarındadır. Bu rakam, memur maaş tablosunda yer alan ek ödemeler ve yan haklarla uyumludur.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.

TEMMUZ: %2,06

AĞUSTOS: 2,04

EYLÜL: 3,23

EKİM: 2,55

KASIM: 0,87

ARALIK: 0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.