2026 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2026 KYK yurt başvuruları şartları neler, hangi belgeler isteniyor?

KYK yurt başvuruları için beklenen açıklama geldi. 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için başvuru süreci başlarken, işlemlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Başvuru sürecinde öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak ve bilgiler ilgili kamu kurumlarıyla koordineli şekilde değerlendirilecek. 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler ve hangi belgeler gerekiyor? İşte KYK yurt başvurularına ilişkin tüm merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvuru süreci açıldı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Öğrenciler başvurularını 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK yurt başvurularında öğrencilerin yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarında öğrenim görmesi ve başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınıyor. Başvurular tamamlandıktan sonra öğrencilerin beyanları 12 farklı kamu kurum ve kuruluşundan elde edilen bilgilerle değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

Yerleştirme sürecinde öğrencilerin ailesinin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri dikkate alınıyor.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine açık. Öğrenciler, başvurularını belirtilen tarihler içerisinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların bilgileri ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirme yapılıyor.