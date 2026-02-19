2026 Kış Olimpiyatları Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Dünyanın en iyi buz patencilerinin mücadele edeceği 2026 Kış Olimpiyatları Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni yarışları için geri sayım başladı. 2026 Kış Olimpiyatları programı kapsamında yer alan bu organizasyonun Türkiye'de CANLI yayınlanacağı kanal ve dijital izleme seçenekleri araştırılıyor. Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni müsabakalarının canlı yayın adresi ve yayın saati haberimizde.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI KADINLAR ARTİSTİK TEKLER BUZ PATENİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kış sporları tutkunlarının merakla beklediği 2026 Kış Olimpiyatları Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni yarışmaları için heyecan dorukta. Milano Cortina 2026 kapsamında düzenlenecek olan bu önemli organizasyonun Türkiye'de canlı yayın bilgileri netlik kazandı. Sporseverler, final müsabakasını ekran başından takip edebilecek.

KADINLAR ARTİSTİK TEKLER BUZ PATENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Kış Olimpiyatları Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni yarışmaları, Türkiye'de TRT Spor Yıldız ekranlarından CANLI olarak yayınlanacak. Olimpiyat programındaki en çok ilgi gören branşlardan biri olan artistik buz pateni, estetik ve rekabeti bir arada sunacak.

FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni final karşılaşması, 22.55'te başlayacak. Finalde madalya mücadelesi verecek sporcuların performansları, hem jüri hem de izleyiciler tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI BUZ PATENİ HEYECANI EKRANLARA TAŞINIYOR

Dünyanın en başarılı buz patencilerinin sahne alacağı Kadınlar Artistik Tekler Buz Pateni finali, 2026 Kış Olimpiyatları'nın en çok izlenen anlarından biri olmaya aday. Sporseverler, bu büyük heyecanı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.