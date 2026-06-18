18 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

18 Haziran günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Değerli metaller arasında önemli bir yatırım aracı olarak görülen gümüşün fiyatı, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda değişim gösterirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. İşte gümüş fiyatlarında son durum ve piyasalara ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 18 Haziran saat 09.56 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 102,717 TL, satış fiyatı ise 102,821 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 102,8375 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %1,58 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 18 Haziran itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürürken, değerli metaller piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Günlük bazda %1,58 oranında değer kazanan gram gümüş, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalar gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri yakından izliyor.