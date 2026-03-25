1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ: 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İlk evim kredisi kimler alabilir?

Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi için devlet destekli finansman modelleri yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle yüksek konut kredisi faizlerinin vatandaşın alım gücünü zorladığı bu dönemde, “İlk Evim” adıyla planlanan yüzde 1.20 faiz oranlı konut kredisi modeli dikkat çekiyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İlk evim kredisi kimler alabilir? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 1.20 FAİZLİ KREDİ NEDİR?

“İlk Evim” konut kredisi, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen düşük faizli bir finansman modelidir. Bu kredi paketinde öne çıkan en önemli unsur, piyasa koşullarına kıyasla daha düşük seviyede planlanan yüzde 1.20 faiz oranıdır.

Yüksek faiz oranlarının konut alımını zorlaştırdığı mevcut ekonomik ortamda, bu modelin özellikle ilk kez ev alacak bireyler için önemli bir fırsat sunması amaçlanıyor. Aynı zamanda 180 aya kadar uzanan vade seçeneği ile aylık ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.

Orta Vadeli Program çerçevesinde şekillendirilen bu modelin, kamu bankaları aracılığıyla kullandırılması planlanıyor. Böylece hem krediye erişim kolaylaştırılacak hem de ödeme koşulları daha sürdürülebilir hale getirilecek.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu an itibarıyla “İlk Evim” konut kredisi için resmi başvuru süreci başlatılmış değil. Kredi paketine ilişkin teknik detayların henüz netleşmemesi nedeniyle başvuru takvimi açıklanmadı.

Ancak beklentiler, düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması yönünde. Yasal sürecin tamamlanmasını takiben kamu bankaları üzerinden başvuruların alınması öngörülüyor.

2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan bu kredi modelinin, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde devreye alınması bekleniyor.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLER ALABİLİR?

Henüz kesinleşmiş resmi kriterler bulunmamakla birlikte, taslak çalışmalara göre “İlk Evim” konut kredisi için öne çıkan başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

İlk kez konut satın alacak olmak

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması

Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet edilmesi

Son bir yıl içinde konut satışı gerçekleştirilmemiş olması

Hisseli konutlarda yüzde 50’den fazla pay sahibi olunmaması

Belirlenecek gelir kriterlerini karşılamak

Bu şartlar, kredi paketinin sosyal konut erişimini artırma amacına uygun şekilde şekillendiriliyor. Özellikle dar ve orta gelir grubunun öncelikli hedef kitle olması bekleniyor.

1 MİLYON TL İLK EVİM KREDİSİ AYLIK TAKSİT HESAPLAMA

Planlanan faiz oranı ve vade süresi üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, kredi paketinin ödeme planına dair önemli ipuçları veriyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 ay

Bu koşullarda aylık taksit tutarı yaklaşık 13.587 TL seviyesinde hesaplanıyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 2.445.701 TL olarak öngörülüyor.

Uzun vade sayesinde aylık taksitlerin daha ulaşılabilir seviyede tutulması, bu kredi modelinin en dikkat çeken avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kredi paketinin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte kamu bankalarının başvuru almaya başlaması ve kredi kullandırımlarının kısa sürede devreye girmesi öngörülüyor.

Bu gelişmeler, özellikle ilk kez konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2026 yılını kritik bir döneme dönüştürebilir.