11 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Güncelleme:
Bölgede yaşanan son gelişmeler, finans piyasalarında dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki iniş çıkışlar, yatırımcılar ve birikim sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, 11 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Son dönemde finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşler, piyasalardaki belirsizlikle birleşince merak ve endişeyi artırıyor. Piyasaların yönü ve değerli metallerdeki hareketlilik, yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik belirsizlikler ve bölgedeki kritik gelişmeler, altın fiyatlarını hareketlendirmeye devam ediyor. İran'da dini lider Hamaney'in ölümü ve ABD-İsrail operasyonlarının ardından artan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatlarının hızlı yükselişine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre gram altın fiyatları:

  • Alış: 7.347,30 TL
  • Satış: 7.348,12 TL

Hafta başında 7.300 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ve piyasalardaki belirsizlikle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 12.035,00 TL
  • Satış: 12.161,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda güvenli limana yönelen yatırımcılar, çeyrek altındaki hızlı yükselişi destekliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dolar bazında altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor:

  • Alış: 5.189,70 $
  • Satış: 5.190,32 $
  • Günlük değişim: -0,02 %

Piyasalardaki belirsizlikler hem TL hem de dolar bazında altına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, altındaki bu hızlı hareketliliği yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
