Habeler.com CEO'su Sümeyra Teymur, "Ayın iş kadını" olarak Evos Angels'ın sorularını yanıtladı
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Habeler.com CEO'su Sümeyra Teymur, "Ayın iş kadını" olarak Evos Angels'ın sorularını yanıtladı

10.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:23
Habeler.com CEO'su Sümeyra Teymur,

Türkiye'nin ilk dijital dergisi Evos Angels'ın şubat sayısı çıktı. "Ayın İş Kadını" bölümünde Evos Angels'ın sorularını yanıtlayan Sümeyra Teymur, sektörde kadın lider olmanın detaylarını anlattı.

Dijital dünyadaki başarılı sürecini Evos Angel'la paylaşan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, yoğun çalışma temposunu şu sözlerle anlattı;

"Haberler.com'da 7 gün 24 saat düşmeyen bir tempo var. Gündem sakinken bile her an bir gelişme olabilir hissiyle tetikteyiz. Benim görevim ekibimin birbirleri ile uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, problemi çözmek, gelişmeleri takip edip gelecek planları yapmak."

"BU ALANDA ÇALIŞAN SAYILI KADINLARDAN BİRİYİM"

Sektördeki sayılı kadın yöneticilerden biri olan Teymur, "Medya sektöründe kadın yönetici sayısı oldukça az. Hele teknoloji sektöründe yönetici sayısı daha da az. Dijital yayıncılık olarak bizimki medya ve teknolojinin birleşiminden oluşuyor; yani ben bu alanda çalışan sayılı kadınlardan bir tanesiyim diyebilirim. Kadın olmak sadece benim sektörümde de değil, çalışma hayatının neredeyse her alanında zor. Bu anlamda başarılı bir kadın olmak beni gururlandırıyor. Başarılı bir kadın olarak genç kızlara rol model olabiliyorsam ne mutlu bana." dedi.

"ANNE OLDUKTAN 6 AY SONRA ŞİRKETİN CEO'SU OLDUM"

5 yaşında bir kız çocuğu olan Sümeyra Teymur, anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri şöyle aktardı:

"Reyyan doğduktan sonra 1 ay kadar evdeydim. O süreç içerisinde de maillere bakmaya ve toplantılara online katılmaya devam ettim. Daha sonra zaten ofise rutin gelip gitmeye başladım. Toplantılarda Reyyan'ı emzirdiğim çok olmuştur. Anne olduktan sonra bir tanıdığım bana "Kariyerin bitti artık" demişti, çok komik. Çünkü ben anne olduktan 6 ay sonra şirketin CEO'su oldum."

Röportajın devamını Evos Angel'tan okuyabilirsiniz.

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