Haak kardeşler, parkede karşı karşıya geldi
Demirören Haber Ajansı / Engin Akgürbüz - Haberler | Spor
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında VakıfBank ile Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse takımlarını karşı karşıya getiren maçta Haak kardeşler de karşı karşıya geldi.
Fransız basını, 1992 yapımı "Sister Act" filmine gönderme yaparak, "Sister Act Haak2" başlığıyla iki kardeşin karşı karşıya gelmesini sayfalarına taşıdı. İki oyuncunun birlikte verdiği röportajlar da Fransız basınında yer aldı.