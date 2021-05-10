GZT Giresunspor başarıya koşuyor!
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GZT Giresunspor başarıya koşuyor!

GZT Giresunspor başarıya koşuyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i 70 puanla ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor'da, 44 yıl sonra Süper Lig'e tekrar merhaba demenin heyecanı yaşanıyor.

TFF 1. Lig'i 70 puanla ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor'da, 44 yıl sonra Süper Lig'e tekrar merhaba demenin heyecanı yaşanıyor.

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da sezon başında konulan hedef hayata geçti. Bu önemli başarıyla gururlandıklarını dile getiren Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, "44 yılın ardından GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor'u başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız demiştik ve atmaya devam ediyoruz. Süper Lig'de Giresunspor'un daha büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok. Biz de hem GZT olarak hem de Albayrak Medya Grubu'nun tüm diğer markaları olarak Giresunspor'un marka bilinirliğini artırılması ve daha görünür olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Başkanından takım oyuncularına, teknik ekipten emeği geçen herkese bu başarıda bizi de gururlandırdıkları için tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Hakan Karaahmet: "GZT'nin desteğini arkamızda hissettik"

Karadeniz temsilcinin başkanı Hakan Karaahmet, yaptığı açıklamada, "Giresunspor, 44 yıldır futbolun kalbinden uzaktaydı. Ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkmak için çalışıyordu. 9 ay önce Süper Lig hedefine inanan arkadaşlarıma takımı ve kulübü yeniden dizayn ettik. Önce biz Süper Lig'e layık bir kulüp haline geldik. Sonra, sportif başarı da peşinden geldi. Başta, adımıza eklenip bize şans getiren GZT olmak üzere bu yolu bizimle yürüten tüm kuruluşlara ve taraftarlarımıza bize inandıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

GZT Giresunspor başarıya koşuyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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