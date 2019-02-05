Güvenli İnternet Günü-2019" Etkinliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Mavi Balina" adlı "sözde" oyunun çocukların ölümüne yol açtığını belirterek, "Bu tür vakıaların tekrar yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "Hep birlikte daha iyi bir internete" temalı "Güvenli İnternet Günü-2019" etkinliğinde yaptığı konuşmada, internetin değişim ve dönüşümü hızlandıran en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Gençlerin ve çocukların teknolojiyle beraber sosyal medyayı en aktif kullanan kesim olduğuna dikkati çeken Sayan, güvenli internetin bu noktada devreye girdiğini dile getirdi.

Sayan, internet ve sosyal medyanın geniş fırsatlar sunduğunu ancak kötü amaçlar için kullanıldığında çok üzücü sonuçlara yol açtığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 'Mavi Balina' adındaki sözde oyun bir evladımızın canına mal oldu. Üstelik bu ilk vakıa değildi. Bu tür vakıaların tekrar yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Öncelikle buradan ailelere seslenmek istiyorum, sizlere büyük görev düşüyor. Çünkü çocuklarınızın üzerindeki değişiklikleri en iyi gözlemleyebilecek olan sizlersiniz." diye konuştu.

Dijital oyun pazarının Türkiye'de hızla geliştiğine işaret eden Sayan, insanları bağımlı hale getiren ve şiddete yönlendiren oyunlardan ziyade, eğitim ve öğretime katkı sunacak, gençlerin dijital üretkenliklerini artıracak oyunların tasarlanarak üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Günümüzün "petrol"ünün veri işlenmesi ve analizi olduğunu, bu verilerin izinsiz kullanılmamasını önemsediklerini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Bu noktada dünyada etkin olan önemli aktörlerle sürekli iletişim halindeyiz ama sizler bilinçli kullanmadığınız takdirde, bizim yaptığımız iletişimin değer faydası sınırlı kalır. Bizim en büyük arzumuz internetin fırsatlarından maksimum düzeyde faydalanabilen, sadece tüketen değil, aynı zamanda da pozitif içerik üreten internet kullanıcılarının artmasını sağlamaktır. Bu özellikle gençlerimizin gelecek vizyonlarından biri olmalıdır."

Seçim öncesi sosyal medya uyarısı

Gençlerden bu alanda yerli ve milli üretime katkı sağlamalarını isteyen Sayan, "Unutmayalım ki tükettiklerimiz değil, ürettiklerimiz ve ürüne dönüştürdüklerimiz bizim için önemli. Milli bir üretimin aranmadığı tek bir sektör bile yok. Başka bir ülkenin en ince detaylarına hakim olduğu bir teknoloji asla tam anlamıyla güvenebileceğimiz bir teknoloji değildir. Kendi kanatlarımızla uçmayı öğrenmek zorundayız. Kanatlarınız sizin değilse yükselmek bir gün felaketiniz olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, özellikle sosyal ağlarda seçim döneminde yayılan manipülatif haberlere de değinerek, "Biliyorsunuz ki sosyal medya platformları, bilgi ve haberlerin hızlı bir şekilde çok geniş kitlelere yayılması noktasında etkili bir güce sahiptir. Bu gücü dijital ve geleneksel medyaya olan güveni artırmak, daha da önemlisi vatandaşların bilinçli bir şekilde karar almalarını sağlamak amacıyla kullanmak daha yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dolandırıcılarla 24 saat mücadele"

Sayan, internet üzerinden dolandırıcılık amacıyla yayılan mesajlara dikkati çekerek, "Dolandırıcılık maksadıyla oluşturulan sosyal medyadaki hesaplar ve bu hesaplar üzerinden sağlanan bağlantılara ilişkin 24 saat esasıyla mücadele yürütmekteyiz. Hesaplar sosyal ağ sağlayıcılara bildirilerek kapatılmakta, bağlantı sağladıkları linkler de erişime engellenmektedir." bilgisini paylaştı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise siber zorbalığın günümüzdeki en önemli hak ihlali olduğunu belirterek, kurum olarak Güvenli İnternet ve İhbar Merkezi, seminer ve eğitim programları gibi uygulamalarla internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Karagözoğlu, güvenli internet hizmetinin 6 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiğini belirterek, tüm kullanıcılara, interneti güvenli hale getirebilmek için zararlı içerikler konusunda servis sağlayıcıları aracılığıyla kuruma başvurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA