Güven tazeleyen 24Erzincanspor Başkanı Keleş: "Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze...
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Güven tazeleyen 24Erzincanspor Başkanı Keleş: "Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze...

Güven tazeleyen 24Erzincanspor Başkanı Keleş: 'Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

24Erzincanspor Olağan Kongresi yapıldı.

24Erzincanspor Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan Gökhan Keleş yeniden başkanlığa seçildi. Güven tazeleyen Keleş, "Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze etmeyeceğiz" dedi.

Belediye salonunda yapılan 24Erzincanspor Olağan Kongresine mevcut başkan Gökhan Keleş tek aday olarak girdi. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kongrede mevcut başkan Gökhan Keleş yeniden başkanlığa seçildi.

Dilek ve temenni konuşmalarının ardından söz alan Gökhan Keleş, "Erzincan sporumuz Erzincan'ın tanıtımına ve marka değerine olan katkısı her geçen gün artmıştır. Geçen sene şampiyon olarak ikinci lige yükselmiş ve bu sezonda ikinci ligdeki ilk sezonunda play off oynayarak tüm Erzincanlıların gurur kaynağı olmuştur. Takımı borçlandırmadan gelir gider dengesi sağlayarak bu başarılar elde edilmiştir ve bugün itibariyle borcumuz bulunmamaktadır." dedi.

Erzincan için şimdiye kadar hiçbir görevden kaçmayarak görev yaptıklarını ve yapacaklarını ifade eden Gökhan Keleş, "Şehrimize değer katmak için bu şehirde yaşayan herkesin elini taşın altına sokması, fedakarlık yapması gerekmektedir. Bu düsturla yeni oluşturduğumuz kurullarımız olarak bu yıl için kulübümüze 2 milyon TL. nakdi bağış yapacağımızı da taahhüt ediyoruz. Bu süreç bizlerin tek başına yapabileceği bir süreç değildir. Hep birlikte çalışıp hep birlikte gurur duyalım. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Erzincanspor bu şehrin değeridir. Bu değere hep birlikte sahip çıkmamız ve saygı duymamız gerekir. Eleştirecek ve konuşacak bir şeyler var ise bunun yeri genel kurulumuzdur. Kimse kusura bakmamalıdır. Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kongrede kısa bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da, Erzincanspor'a hukuki çerçevede destek sağladıklarını ve yasaların müsaade ettiği kadarıyla destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Kongre sonunda yeni yönetim kurulu olarak şu isimler açıklandı:

Yönetim Kurulu Asil:

1- Gökhan Keleş 2- Erkan Karagül 3- Ayhan Mızrak 4- Hüseyin Sekmen 5- Turgut Türkeş 6- Bahri Şener Yılmaz 7- Metin Uğurtürk 8- Orhan Onur Aydın 9- Naci Karaman 10- Nihat Kızılırmak 11- Mehmet Ekinci 12- Doğan Çakır 13- Emin Uğur Çelik 14- Turhan Cahit Özelgül 15- Sadi Aksu

Yönetim Kurulu Yedek:

1- Burak Emre Görücü 2- Fuat Erkan Alptekin 3- Ömer Mesut Mutu 4- Ahmet Yavuz Mallı 5- Mustafa Sevilir 6- Hasan Buğra Ekinci 7- Sami Yılmaz

Denetim Kurulu Asil:

1- Kenan Atanur Köseoğlu 2- İlker Taştan 3- Murat Çağlı

Denetim Kurulu Yedek:

1- Köksal Cahyir 2- Ümit Başyazıcı 3- Atilla Ahmet Meral

Disiplin Kurulu Asil:

1- Özcan Çakmak 2- Gökhan Kuşoğlu 3- Metin Yurt

Disiplin Kurulu Yedek:

1- Muammer Yılmaz 2- Eyüp Deliktaş 3- Yakup Tarcan. - ERZİNCAN

Güven tazeleyen 24Erzincanspor Başkanı Keleş: 'Erzincan sporumuzu kahve köşelerinde, sabah çorbalarında ve deniz kenarlarında hiç kimseye meze...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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