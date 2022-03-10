Gürsu Belediyesi gençlerin yolunu aydınlatıyor

GÜRSU, BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi, 'Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü' ile gençlerin gelişimine yönelik gerçekleştirilecek projelerde yollarını aydınlatacak.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'nin koordinasyonunda, Gürsu Belediyesi ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Şubesi arasında 'Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenme Protokolü' imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle, genç girişimcilerin yollarını aydınlatacaklarını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin geleceğimizi aydınlatması için ortaya koyduğumuz çabamız, KalDer'in değerli desteğiyle taçlandı. Aydınlık yarınlarımız için güç birliğimiz her geçen gün büyüyor. Sahip oldukları ışığa sonsuz inandığımız gençlerimizin, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimiz için, bizimle birlikte elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah onlarla birlikte elde ettiğimiz güç birliğiyle gençlerimiz için, gençlerimizle birlikte, çok güzel işler başaracağız" dedi.

Gençlerin, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında gelişimlerini sağlamak için, Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde üretilen projelerle, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor. - BURSA