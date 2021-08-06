Gurs Vadisinde yüzme havuzu keyfi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan doğa harikası Gurs Vadisi kavurucu sıcaklarla birlikte vatandaşların en çok uğradığı alan oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan doğa harikası Gurs Vadisi kavurucu sıcaklarla birlikte vatandaşların en çok uğradığı alan oldu. Vadide bulunan işletmelerin doğal su kaynaklarıyla doldurdukları yüzme havuzları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kızıltepe'nin görülmesi gereken güzelliklerinden doğa harikası Gurs Vadisi hava sıcaklığının bunalttığı bu günlerde vatandaşların ilgi odağı oldu. Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tatili artık uzaklarda değil, kendi memleketlerinde yapıyor. Son yıllarda vadide kurulan tesislerde yüzme havuzları da eklendi. Doğal su kaynaklarıyla doldurulan buz gibi suda yüzen vatandaşlar 50 dereceyi bulan sıcaklarda serinlemenin mutluluğunu yaşıyor.

İşletme sahibi Bedirhan Aslan, "Kaynak suyudur şurada borudan akarken yeni güneş görüyor. Su temiz pırıl pırıl, milletimizi bekliyoruz. Millet bodruma gidiyor bir kahveye 40 lira veriyor ama burada hem esnafına kazandırıyor. Uzaklara gidip 10 bin lira masraf yapacağına buraya gelip daha ekonomik bir gün geçirebilir insanlar" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı