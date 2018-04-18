Gürcistan Uyruklu Vatandaşlar İçin Çalışma İzni

Mevsimlik tarım işlerinde çalışan Gürcistan uyruklu yabancıların artık çalışma izni muafiyeti ile çalışabilecekleri bildirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin de dahil olduğu Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de mevsimlik tarım işlerinde (çay ve fındık) çalışacak yabancılara verilmesi planlanan çalışma izni muafiyetlerinin ayrıntılarının belli olduğu belirtildi.

Çay ve fındık hasat dönemlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle mevsimlik tarım işlerinde büyük kolaylık sağlayacak olan düzenlemenin önemli başlıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece Gürcistan uyruklu yabancılar çalışma izni muafiyeti ile mevsimlik tarım işlerinde çalışabilecek.

Çalışma izni muafiyetinin süresi bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 gündür.

YUMI-Net üzerinden üretilen belgede belirtilen tarihe kadar çalışma izni muafiyeti ile çay ve fındık işlerinde çalışabilecek."