Gürcistan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Millî Takım, elemelerin açılış maçında kritik bir virajda olacak. Gürcistan deplasmanında oynanacak karşılaşma, sadece gruptaki güç dengelerini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin finallere giden yolda moral ve motivasyonunu da doğrudan etkileyecek.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan karşılaşması için belirlenen aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma : Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Sah a: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Türkiye'nin rakibi Gürcistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma şansı için sahada olacak. EURO 2024'te son 16 turuna yükselen Gürcistan, İspanya'ya 4-1 yenilerek elenmişti. Türkiye ise EURO 2024'te çeyrek finale çıkmış ve gruplarda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takım'ın Gürcistan karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

• Kaleci : Uğurcan Çakır

• Savunma : Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı

• Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu

• Hücum : Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.