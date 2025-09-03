Haberler

Gürcistan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Gürcistan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Millî Takım, grup etabındaki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek. 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak bu zorlu mücadele, hem Türkiye'nin uzun süredir beklediği Dünya Kupası bileti yolunda önemli bir basamak olacak hem de grup sıralamasında avantaj elde etme fırsatı sunacak. Gürcistan karşılaşması öncesi, ay-yıldızlıların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 de şekillenmeye başladı.

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Millî Takım, elemelerin açılış maçında kritik bir virajda olacak. Gürcistan deplasmanında oynanacak karşılaşma, sadece gruptaki güç dengelerini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin finallere giden yolda moral ve motivasyonunu da doğrudan etkileyecek.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan karşılaşması için belirlenen aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma : Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Sah a: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Türkiye'nin rakibi Gürcistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma şansı için sahada olacak. EURO 2024'te son 16 turuna yükselen Gürcistan, İspanya'ya 4-1 yenilerek elenmişti. Türkiye ise EURO 2024'te çeyrek finale çıkmış ve gruplarda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takım'ın Gürcistan karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Kaleci : Uğurcan Çakır

Savunma : Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı

• Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu

Hücum : Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP kayyum kararı sonrası harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

Milli Takım'da neler oluyor?
Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.