Gürcistan'da kefaleti AB tarafından ödenen tutuklu muhalif lider Melia serbest bırakıldı

Gürcistan'da 23 Şubat'ta çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia, Avrupa Birliği (AB) tarafından kefaletin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Gürcistan'da 23 Şubat'ta çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia, Avrupa Birliği (AB) tarafından kefaletin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada kefaleti ödenen Melia'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Melia, Rustavi kentindeki 12. Cezaevi çıkışında kendisine destek göstermeye gelenlere teşekkür etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Melia, yarından itibaren diğer muhalefet partilerin liderleriyle bir araya geleceğini ve bu yıl düzenlenecek yerel seçimler için muhalefetin hazırlıklarını görüşeceğini kaydetti.

Avrupa Demokrasi Vakfı, Melia'nın serbest bırakılması amacıyla Gürcistan Başsavcılığı tarafından daha önce talep edilen 40 bin Gürcü Larisi (yaklaşık 11 bin 600 dolar) kefaleti 8 Mayıs'ta ödemişti.

Melia'ya yönelik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Melia, kefalet koşuluyla serbest bırakılmış ancak daha sonra kefaleti ödemeyince 17 Şubat'ta hakkında yeniden tutuklama kararı alınmıştı.

Melia, polise teslim olmaması üzerine 23 Şubat'ta binlerce polisin katıldığı operasyon sonucu gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki iktidar ve muhalefet arasındaki krizde ara buluculuk yapan AB, 19 Nisan'da Melia'nın kefaletini ödemeye karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili