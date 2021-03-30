SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
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SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın oyuncusu Barış Başdaş'ın koronavirüsten hayatını kaybeden babası Mustafa Başdaş'ın cenazesi, Köln'de kılınan gıyabi cenaze namazının ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın oyuncusu Barış Başdaş'ın koronavirüsten hayatını kaybeden babası Mustafa Başdaş'ın cenazesi, Köln'de kılınan gıyabi cenaze namazının ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de de forma giyen Barış Başdaş'ın Almanya'nın Köln kentinde yaşayan babası Mustafa Başdaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen cuma hayatını kaybetti. Bir otomobil fabrikasında çalışan Mustafa Başdaş için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Mustafa Başdaş'ın eşi Güner Başdaş, kızı Funda ve oğlu Barış Başdaş ile ailenin yakınları ve Mustafa Başdaş'ın arkadaşları katıldı. Barış Başdaş ile annesi ve kardeşinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Avrupa Giresunlular Derneği'nde yöneticilik de yapan Mustafa Başdaş'ın cenazesine dernek üyeleri de katıldı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında cami görevlileri kurallara uyulması yönünde kalabalığa sık sık uyarılarda bulundu.

Mustafa Başdaş'ın cenazesi, gıyabi cenaze namazının ardından memleketi Giresun'a gönderildi. Mustafa Başdaş'ın cenazesinin Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

HANNOVER 96: BARIŞ YALNIZ DEĞİLSİN

Bu arada Hannover 96 kulübü, oyuncuları Barış Başdaş'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Kulübün sosyal medya hesabından Barış Başdaş'ın 23 numaralı forması ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşan takım arkadaşları, "Sevgili Barış, hepimiz yanındayız. Bu zor dönemde sana ve ailene güç diliyoruz" dileğinde bulundu.

"EMEKLİLİĞİNE 3 GÜN VARDI"

Mustafa Başdaş'ın çalıştığı fabrikada işci temsilcisi Ekrem Ceylan, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Mustafa Başdaş fabrikanın şanzıman bölümünde çalışıyordu. Rahmetli, işveren ile sosyal plan üzerine anlaşmaya gitti. 31 Mart Mustafa Başdaş'ın son iş günüydü. Rahmetli ağabeyimiz iş yerinde ve iş yeri dışında çok sevilen bir büyüğümüzdü" dedi.

SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi
SPOR Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babasının cenazesi Giresun'a gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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