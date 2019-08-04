Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana'ya getirildi Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana'ya getirildi.

...

Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye'de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayınladı.

...

Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

...

ABD'deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı FBI, ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA