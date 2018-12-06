Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

14 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

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İşte CHP'nin belirlediği başkan adayları

Ankara - CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı, belirlenen başkan adayları kamuoyuna açıklandı.

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81 ilde huzur uygulaması: bin 137 kişi yakalandı

Ankara - 81 ilde gerçekleştirilen 'Huzurlu parklar ve Okul önü' uygulamasında bin 137 aranan şahıs yakalandı.

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Uluslararası suç örgütüne dev operasyon: 26 tutuklama

İstanbul - Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan, çeşitli terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkaran suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ay süren takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

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Rekor yakalamayı açıkladı

Antalya - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Erzincan'da tüm zamanların rekoru olarak bin 271 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

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1 göçmen daha donarak hayatını kaybetti

Edirne - Yunanistan'ın geri gönderdiği bir kaçak göçmen daha Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde donarak ölmüş halde bulundu.

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İstanbul'da yol çöktü, otomobil askıda kaldı

İstanbul - Maltepe'de bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı.

(İHA)