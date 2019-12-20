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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.866 1,16
BIST ANKARA 139.208 1,25
BIST ANTALYA 83.082 1,61
BIST BALIKESİR 96.953 2,27
BIST BURSA 196.

20.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.866 1,16
BIST ANKARA 139.208 1,25
BIST ANTALYA 83.082 1,61
BIST BALIKESİR 96.953 2,27
BIST BURSA 196.908 0,28
BIST DENIZLI 135.388 4,08
BIST ISTANBUL 114.496 0,38
BIST IZMIR 188.979 1,42
BIST KAYSERI 450.089 1,72
BIST KOCAELI 242.020 1,45
BIST KONYA 95.072 2,01
BIST TEKIRDAĞ 364.689 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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