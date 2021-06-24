Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları553.578.764Garanti Bankası525.478.528Yapı ve Kredi Bankası388.914.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 553.578.764 Garanti Bankası 525.478.528 Yapı ve Kredi Bankası 388.914.852 Emlak Konut GMYO 349.964.290 Kardemir (D) 223.234.843 Halkbank 199.999.700 Ereğli Demir Çelik 193.255.882 Bera Holding 192.545.589 Akbank 186.892.189 Koza Altın 181.912.502 Gübre Fabrikaları 170.837.170 SASA Polyester 142.547.592 Fenerbahçe Futbol 118.255.704 Koç Holding 115.522.802 TAV Havalimanları 114.909.398 İş Bankası (C) 113.884.277 Petkim 97.965.503 Koza Madencilik 94.043.778 Şişe Cam 90.349.567 ASELSAN 86.275.695 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi