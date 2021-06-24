Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları553.578.764Garanti Bankası525.478.528Yapı ve Kredi Bankası388.914.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları553.578.764
Garanti Bankası525.478.528
Yapı ve Kredi Bankası388.914.852
Emlak Konut GMYO349.964.290
Kardemir (D)223.234.843
Halkbank199.999.700
Ereğli Demir Çelik193.255.882
Bera Holding192.545.589
Akbank186.892.189
Koza Altın181.912.502
Gübre Fabrikaları170.837.170
SASA Polyester142.547.592
Fenerbahçe Futbol118.255.704
Koç Holding115.522.802
TAV Havalimanları114.909.398
İş Bankası (C)113.884.277
Petkim97.965.503
Koza Madencilik94.043.778
Şişe Cam90.349.567
ASELSAN86.275.695
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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