Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları553.578.764Garanti Bankası525.478.528Yapı ve Kredi Bankası388.914.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|553.578.764
|Garanti Bankası
|525.478.528
|Yapı ve Kredi Bankası
|388.914.852
|Emlak Konut GMYO
|349.964.290
|Kardemir (D)
|223.234.843
|Halkbank
|199.999.700
|Ereğli Demir Çelik
|193.255.882
|Bera Holding
|192.545.589
|Akbank
|186.892.189
|Koza Altın
|181.912.502
|Gübre Fabrikaları
|170.837.170
|SASA Polyester
|142.547.592
|Fenerbahçe Futbol
|118.255.704
|Koç Holding
|115.522.802
|TAV Havalimanları
|114.909.398
|İş Bankası (C)
|113.884.277
|Petkim
|97.965.503
|Koza Madencilik
|94.043.778
|Şişe Cam
|90.349.567
|ASELSAN
|86.275.695
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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