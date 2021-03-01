Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.244.957.502Türk Hava Yolları773.449.606Koza Altın627.571.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.244.957.502
|Türk Hava Yolları
|773.449.606
|Koza Altın
|627.571.554
|Garanti Bankası
|499.777.512
|Gübre Fabrikaları
|447.931.332
|Sasa Polyester
|363.252.554
|Pegasus
|305.480.143
|Kardemir (D)
|266.968.650
|Karsan Otomotiv
|244.311.945
|Petkim
|240.831.776
|Tüpraş
|221.185.520
|Akbank
|194.012.396
|Emlak Konut GMYO
|192.516.463
|Odaş Elektrik
|190.128.279
|Vakıflar Bankası
|186.955.553
|Sabancı Holding
|177.217.791
|TAV Havalimanları
|173.748.484
|Doğan Holding
|172.153.370
|Ford Otosan
|169.519.088
|ASELSAN
|168.156.256
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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