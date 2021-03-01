Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.244.957.502Türk Hava Yolları773.449.606Koza Altın627.571.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.244.957.502
Türk Hava Yolları773.449.606
Koza Altın627.571.554
Garanti Bankası499.777.512
Gübre Fabrikaları447.931.332
Sasa Polyester363.252.554
Pegasus305.480.143
Kardemir (D)266.968.650
Karsan Otomotiv244.311.945
Petkim240.831.776
Tüpraş221.185.520
Akbank194.012.396
Emlak Konut GMYO192.516.463
Odaş Elektrik190.128.279
Vakıflar Bankası186.955.553
Sabancı Holding177.217.791
TAV Havalimanları173.748.484
Doğan Holding172.153.370
Ford Otosan169.519.088
ASELSAN168.156.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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