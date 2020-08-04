Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 558.313.843

Emlak Konut GMYO 505.498.385

ASELSAN 464.906.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 558.313.843 Emlak Konut GMYO 505.498.385 ASELSAN 464.906.095 Türk Hava Yolları 397.574.956 İş GMYO 304.460.210 Bim Mağazalar 240.900.505 Güneş Sigorta 231.897.592 Arçelik 227.803.391 İş Finansal Kiralama 227.647.632 Akbank 224.942.480 Şişe Cam 203.900.701 Halkbank 185.145.603 Kardemir (D) 172.782.486 Ereğli Demir Çelik 158.126.776 Halk GMYO 144.030.791 Turkcell 136.344.531 Tüpraş 129.762.342 Pegasus 123.986.248 Vakıflar Bankası 118.183.185 Odaş Elektrik 117.355.824 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA