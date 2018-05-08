Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 319.182.403
Kardemir (D) 303.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 319.182.403
Kardemir (D) 303.783.736
Türk Hava Yolları 286.740.376
Petkim 129.082.143
Halkbank 120.904.335
Koza Altın 119.231.291
Sasa Polyester 108.021.079
Ereğli Demir Çelik 88.643.025
Yapı ve Kredi Bank. 63.767.401
Akbank 61.300.999
Galatasaray Sportif 60.764.788
Emlak Konut GMYO 56.118.676
Karsan Otomotiv 49.970.037
İş Bankası (C) 47.518.095
Tüpraş 46.384.856
Koç Holding 45.325.003
Turkcell 43.483.790
Koza Madencilik 40.728.845
Sabancı Holding 39.870.885
ASELSAN 37.656.661
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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