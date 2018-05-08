Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 319.182.403 Kardemir (D) 303.783.736 Türk Hava Yolları 286.740.376 Petkim 129.082.143 Halkbank 120.904.335 Koza Altın 119.231.291 Sasa Polyester 108.021.079 Ereğli Demir Çelik 88.643.025 Yapı ve Kredi Bank. 63.767.401 Akbank 61.300.999 Galatasaray Sportif 60.764.788 Emlak Konut GMYO 56.118.676 Karsan Otomotiv 49.970.037 İş Bankası (C) 47.518.095 Tüpraş 46.384.856 Koç Holding 45.325.003 Turkcell 43.483.790 Koza Madencilik 40.728.845 Sabancı Holding 39.870.885 ASELSAN 37.656.661

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)