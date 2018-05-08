Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 319.182.403
Kardemir (D) 303.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|319.182.403
|Kardemir (D)
|303.783.736
|Türk Hava Yolları
|286.740.376
|Petkim
|129.082.143
|Halkbank
|120.904.335
|Koza Altın
|119.231.291
|Sasa Polyester
|108.021.079
|Ereğli Demir Çelik
|88.643.025
|Yapı ve Kredi Bank.
|63.767.401
|Akbank
|61.300.999
|Galatasaray Sportif
|60.764.788
|Emlak Konut GMYO
|56.118.676
|Karsan Otomotiv
|49.970.037
|İş Bankası (C)
|47.518.095
|Tüpraş
|46.384.856
|Koç Holding
|45.325.003
|Turkcell
|43.483.790
|Koza Madencilik
|40.728.845
|Sabancı Holding
|39.870.885
|ASELSAN
|37.656.661