Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2261,67BIST SINAİ2.5030,38BIST GIDA, İÇECEK2.189-0,45BIST TEKSTIL, DERİ9411,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.226
|1,67
|BIST SINAİ
|2.503
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.189
|-0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|941
|1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.131
|-0,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.917
|0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.972
|0,70
|BIST METAL ANA
|4.450
|1,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.671
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|1.609
|0,37
|BIST HİZMETLER
|1.242
|-0,22
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.775
|-0,46
|BIST TURİZM
|360
|2,23
|BIST TİCARET
|3.721
|-0,87
|BIST İLETİŞİM
|429
|0,12
|BIST SPOR
|1.067
|0,85
|BIST İNŞAAT
|1.641
|0,37
|BIST MALİ
|1.624
|-0,40
|BIST BANKA
|1.568
|-1,15
|BIST SİGORTA
|6.549
|0,73
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|-0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.374
|-0,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|700
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|2.030
|0,21
|BIST BİLİŞİM
|847
|1,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.246
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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