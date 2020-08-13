Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.220 -2,97
BIST SINAİ 1.544 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 1.
13.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.220
|-2,97
|BIST SINAİ
|1.544
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.574
|1,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|585
|-0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.086
|-1,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.189
|0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.208
|0,12
|BIST METAL ANA
|2.545
|-0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.141
|-0,23
|BIST MADENCİLİK
|1.243
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|1.008
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.335
|-0,78
|BIST TURİZM
|181
|-1,91
|BIST TİCARET
|3.162
|-0,51
|BIST İLETİŞİM
|396
|0,99
|BIST SPOR
|618
|3,46
|BIST İNŞAAT
|1.240
|1,04
|BIST MALİ
|1.150
|-0,08
|BIST BANKA
|1.141
|0,10
|BIST SİGORTA
|5.144
|1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|923
|0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|929
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|511
|-0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|1.676
|0,99
|BIST BİLİŞİM
|529
|1,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|959
|-2,13
Kaynak: AA