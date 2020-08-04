Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.288 -0,25
BIST SINAİ 1.560 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 1.
04.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.288
|-0,25
|BIST SINAİ
|1.560
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.582
|-1,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|618
|-0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.181
|1,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.204
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.192
|-1,32
|BIST METAL ANA
|2.460
|1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.203
|0,55
|BIST MADENCİLİK
|1.343
|-0,16
|BIST HİZMETLER
|1.009
|-1,02
|BIST ELEKTRİK
|60
|-0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|1.325
|3,62
|BIST TURİZM
|198
|-1,57
|BIST TİCARET
|3.270
|-3,10
|BIST İLETİŞİM
|374
|-0,15
|BIST SPOR
|631
|6,43
|BIST İNŞAAT
|1.213
|-1,68
|BIST MALİ
|1.182
|0,05
|BIST BANKA
|1.150
|-0,18
|BIST SİGORTA
|5.172
|-2,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|980
|1,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|963
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|557
|0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|1.688
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|542
|-0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.099
|6,00
Kaynak: AA