Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.529 1,92
BIST SINAİ 119.111 0,29
BIST GIDA, İÇECEK 127.864 0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
10.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|134.529
|1,92
|BIST SINAİ
|119.111
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.864
|0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.770
|0,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.742
|-0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.600
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.551
|0,81
|BIST METAL ANA
|205.231
|0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.479
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|103.352
|0,83
|BIST HİZMETLER
|80.823
|1,55
|BIST ELEKTRİK
|3.923
|0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|121.950
|2,11
|BIST TURİZM
|10.619
|0,52
|BIST TİCARET
|240.692
|2,25
|BIST İLETİŞİM
|33.854
|0,16
|BIST SPOR
|54.465
|2,44
|BIST İNŞAAT
|102.473
|3,02
|BIST MALİ
|107.016
|0,59
|BIST BANKA
|124.619
|0,15
|BIST SİGORTA
|329.979
|1,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.138
|1,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.691
|1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.585
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|119.753
|-0,46
|BIST BİLİŞİM
|39.518
|0,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.708
|0,33
Kaynak: AA