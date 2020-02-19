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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.829 -0,86
BIST SINAİ 145.786 -0,01
BIST GIDA, İÇECEK 154.409 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.829 -0,86
BIST SINAİ 145.786 -0,01
BIST GIDA, İÇECEK 154.409 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 56.695 -0,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.315 -0,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.735 0,47
BIST TAŞ, TOPRAK 89.204 -0,28
BIST METAL ANA 244.160 -0,96
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.853 0,28
BIST MADENCİLİK 116.755 1,29
BIST HİZMETLER 93.054 0,45
BIST ELEKTRİK 5.292 -0,44
BIST ULAŞTIRMA 180.330 -0,62
BIST TURİZM 14.671 0,03
BIST TİCARET 237.357 -0,25
BIST İLETİŞİM 38.425 1,40
BIST SPOR 86.873 9,23
BIST İNŞAAT 111.835 0,66
BIST MALİ 142.055 -0,20
BIST BANKA 168.706 -0,23
BIST SİGORTA 400.687 -0,72
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.547 0,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.273 -0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.411 -0,63
BIST TEKNOLOJİ 138.268 -0,57
BIST BİLİŞİM 44.581 -1,79
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.088 5,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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