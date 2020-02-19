Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.829 -0,86
BIST SINAİ 145.786 -0,01
BIST GIDA, İÇECEK 154.409 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.829
|-0,86
|BIST SINAİ
|145.786
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.409
|0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.695
|-0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.315
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.735
|0,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.204
|-0,28
|BIST METAL ANA
|244.160
|-0,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.853
|0,28
|BIST MADENCİLİK
|116.755
|1,29
|BIST HİZMETLER
|93.054
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|5.292
|-0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|180.330
|-0,62
|BIST TURİZM
|14.671
|0,03
|BIST TİCARET
|237.357
|-0,25
|BIST İLETİŞİM
|38.425
|1,40
|BIST SPOR
|86.873
|9,23
|BIST İNŞAAT
|111.835
|0,66
|BIST MALİ
|142.055
|-0,20
|BIST BANKA
|168.706
|-0,23
|BIST SİGORTA
|400.687
|-0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.547
|0,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.273
|-0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.411
|-0,63
|BIST TEKNOLOJİ
|138.268
|-0,57
|BIST BİLİŞİM
|44.581
|-1,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.088
|5,68
Kaynak: AA