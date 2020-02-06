Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.199 0,94
BIST SINAİ 148.998 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 160.060 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 55.
06.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|154.199
|0,94
|BIST SINAİ
|148.998
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.060
|0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|55.720
|2,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.063
|-1,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.200
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.871
|0,55
|BIST METAL ANA
|261.306
|0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.382
|1,08
|BIST MADENCİLİK
|112.163
|-0,50
|BIST HİZMETLER
|92.810
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|5.382
|0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|179.736
|0,13
|BIST TURİZM
|15.402
|2,07
|BIST TİCARET
|245.997
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|37.345
|-0,16
|BIST SPOR
|58.319
|1,39
|BIST İNŞAAT
|113.933
|0,25
|BIST MALİ
|150.688
|1,25
|BIST BANKA
|182.577
|1,30
|BIST SİGORTA
|408.702
|1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.025
|0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.398
|1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.349
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|123.011
|0,21
|BIST BİLİŞİM
|44.593
|-0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.586
|0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA