06.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 154.199 0,94 BIST SINAİ 148.998 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 160.060 0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 55.720 2,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.063 -1,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.200 0,34 BIST TAŞ, TOPRAK 92.871 0,55 BIST METAL ANA 261.306 0,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.382 1,08 BIST MADENCİLİK 112.163 -0,50 BIST HİZMETLER 92.810 0,17 BIST ELEKTRİK 5.382 0,54 BIST ULAŞTIRMA 179.736 0,13 BIST TURİZM 15.402 2,07 BIST TİCARET 245.997 0,22 BIST İLETİŞİM 37.345 -0,16 BIST SPOR 58.319 1,39 BIST İNŞAAT 113.933 0,25 BIST MALİ 150.688 1,25 BIST BANKA 182.577 1,30 BIST SİGORTA 408.702 1,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.025 0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.398 1,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.349 1,08 BIST TEKNOLOJİ 123.011 0,21 BIST BİLİŞİM 44.593 -0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 61.586 0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA