Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.541 1,11
BIST SINAİ 121.322 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 118.542 -0,59
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.541
|1,11
|BIST SINAİ
|121.322
|0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.542
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.827
|0,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.516
|0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.536
|0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.340
|0,45
|BIST METAL ANA
|194.553
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.704
|0,75
|BIST MADENCİLİK
|95.499
|1,71
|BIST HİZMETLER
|79.993
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|3.685
|2,36
|BIST ULAŞTIRMA
|160.018
|4,21
|BIST TURİZM
|7.690
|0,10
|BIST TİCARET
|216.745
|-1,26
|BIST İLETİŞİM
|33.945
|1,31
|BIST SPOR
|44.218
|-1,78
|BIST İNŞAAT
|91.543
|0,38
|BIST MALİ
|121.800
|1,19
|BIST BANKA
|146.403
|1,21
|BIST SİGORTA
|315.871
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.005
|2,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.533
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.238
|1,72
|BIST TEKNOLOJİ
|86.701
|1,74
|BIST BİLİŞİM
|24.938
|1,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.673
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA