12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.541 1,11 BIST SINAİ 121.322 0,65 BIST GIDA, İÇECEK 118.542 -0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 36.827 0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.516 0,90 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.536 0,82 BIST TAŞ, TOPRAK 70.340 0,45 BIST METAL ANA 194.553 0,76 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.704 0,75 BIST MADENCİLİK 95.499 1,71 BIST HİZMETLER 79.993 0,81 BIST ELEKTRİK 3.685 2,36 BIST ULAŞTIRMA 160.018 4,21 BIST TURİZM 7.690 0,10 BIST TİCARET 216.745 -1,26 BIST İLETİŞİM 33.945 1,31 BIST SPOR 44.218 -1,78 BIST İNŞAAT 91.543 0,38 BIST MALİ 121.800 1,19 BIST BANKA 146.403 1,21 BIST SİGORTA 315.871 0,17 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.005 2,61 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.533 1,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.238 1,72 BIST TEKNOLOJİ 86.701 1,74 BIST BİLİŞİM 24.938 1,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.673 0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA