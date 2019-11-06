06.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.407 1,00 BIST SINAİ 117.979 0,42 BIST GIDA, İÇECEK 115.005 1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 36.039 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.119 -0,13 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.268 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 69.156 0,60 BIST METAL ANA 187.329 1,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.136 0,22 BIST MADENCİLİK 92.090 0,65 BIST HİZMETLER 78.140 0,46 BIST ELEKTRİK 3.561 0,72 BIST ULAŞTIRMA 142.928 1,28 BIST TURİZM 7.554 0,97 BIST TİCARET 223.791 -0,20 BIST İLETİŞİM 32.512 0,92 BIST SPOR 44.981 0,35 BIST İNŞAAT 90.007 -0,02 BIST MALİ 117.306 0,56 BIST BANKA 140.137 0,44 BIST SİGORTA 310.997 1,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.430 -0,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.963 0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.991 0,57 BIST TEKNOLOJİ 83.044 -1,12 BIST BİLİŞİM 22.977 0,58 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.768 0,70

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)