Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.407 1,00
BIST SINAİ 117.979 0,42
BIST GIDA, İÇECEK 115.005 1,43
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
06.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.407
|1,00
|BIST SINAİ
|117.979
|0,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.005
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.039
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.119
|-0,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.268
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.156
|0,60
|BIST METAL ANA
|187.329
|1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.136
|0,22
|BIST MADENCİLİK
|92.090
|0,65
|BIST HİZMETLER
|78.140
|0,46
|BIST ELEKTRİK
|3.561
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|142.928
|1,28
|BIST TURİZM
|7.554
|0,97
|BIST TİCARET
|223.791
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|32.512
|0,92
|BIST SPOR
|44.981
|0,35
|BIST İNŞAAT
|90.007
|-0,02
|BIST MALİ
|117.306
|0,56
|BIST BANKA
|140.137
|0,44
|BIST SİGORTA
|310.997
|1,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.430
|-0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.963
|0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.991
|0,57
|BIST TEKNOLOJİ
|83.044
|-1,12
|BIST BİLİŞİM
|22.977
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.768
|0,70
Kaynak: AA