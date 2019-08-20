Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.836 0,06
BIST SINAİ 110.549 1,66
BIST GIDA, İÇECEK 119.
20.08.2019 13:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.836
|0,06
|BIST SINAİ
|110.549
|1,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.992
|2,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.295
|0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.233
|0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.250
|2,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.120
|0,83
|BIST METAL ANA
|164.948
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.028
|0,11
|BIST MADENCİLİK
|90.713
|2,79
|BIST HİZMETLER
|74.819
|-0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.267
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|136.790
|1,24
|BIST TURİZM
|6.584
|-0,24
|BIST TİCARET
|224.221
|-1,14
|BIST İLETİŞİM
|30.519
|-1,40
|BIST SPOR
|28.531
|-0,02
|BIST İNŞAAT
|84.362
|0,79
|BIST MALİ
|109.513
|1,04
|BIST BANKA
|132.915
|1,39
|BIST SİGORTA
|272.050
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.397
|1,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.463
|0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.295
|0,84
|BIST TEKNOLOJİ
|76.853
|1,57
|BIST BİLİŞİM
|20.359
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|30.809
|-0,19
Kaynak: AA