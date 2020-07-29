Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 5,93 5,47 8,41 ...
29.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,93
|5,47
|8,41
|Ford Otosan
|86,00
|80,25
|7,17
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,34
|24,96
|5,53
|Borusan Mannesmann
|14,64
|14,17
|3,32
|Bursa Çimento
|6,08
|5,90
|3,05
|Türk Traktör
|103,80
|101,00
|2,77
|Aksa Enerji
|5,50
|5,37
|2,42
|Çimsa
|11,77
|11,50
|2,35
|Tat Gıda
|11,07
|10,86
|1,93
|Güneş Sigorta
|6,06
|5,96
|1,68
|Enka İnşaat
|6,41
|6,31
|1,58
|Vestel
|17,86
|17,62
|1,36
|Koza Madencilik
|14,55
|14,36
|1,32
|Arçelik
|22,34
|22,06
|1,27
|Koza Altın
|88,50
|87,40
|1,26
|Logo Yazılım
|89,00
|88,05
|1,08
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,59
|7,51
|1,07
|Deva Holding
|19,66
|19,47
|0,98
|Aksa
|7,31
|7,24
|0,97
|Good-Year
|5,50
|5,45
|0,92
Kaynak: AA