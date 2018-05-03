Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 4,87 4,44 9,68 Kipa Ticaret 2,16 2,05 5,37 Afyon Çimento 6,66 6,42 3,74 Kardemir (D) 4,38 4,24 3,30 Kartonsan 263,30 256,10 2,81 Banvit 15,58 15,19 2,57 Coca Cola İçecek 35,90 35,06 2,40 Halk GMYO 0,88 0,86 2,33 GSD Holding 0,90 0,88 2,27 Yapı ve Kredi Bank. 4,07 3,98 2,26 Çemtaş 5,15 5,05 1,98 Trakya Cam 4,72 4,63 1,94 Yataş 26,44 25,96 1,85 Koza Madencilik 6,22 6,11 1,80 Pegasus 28,58 28,10 1,71 Ege Endüstri 326,90 321,60 1,65 T. Halk Bankası 8,28 8,15 1,60 TAV Havalimanları 22,96 22,60 1,59 Anel Elektrik 2,74 2,70 1,48 Netaş Telekom. 11,65 11,48 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)