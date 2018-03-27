Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sinpaş GMYO 0,74 0,69 7,25 Ford Otosan 65,50 62,30 5,14 Erbosan 83,65 80,05 4,50 İhlas Holding 0,50 0,48 4,17 İhlas Gayrimenkul 1,82 1,75 4,00 Emlak Konut GMYO 2,61 2,52 3,57 Şekerbank 1,73 1,68 2,98 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,75 52,35 2,67 Trakya Cam 5,04 4,91 2,65 Eczacıbaşı İlaç 4,27 4,16 2,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,38 2,63 Garanti Bankası 11,07 10,80 2,50 İş GMYO 1,29 1,26 1,98 Odaş Elektrik 6,84 6,71 1,94 Zorlu Enerji 2,14 2,10 1,90 İpek Doğal Enerji 5,39 5,31 1,51 Gübre Fabrik. 4,14 4,08 1,47 Türk Hava Yolları 19,47 19,21 1,35 Akbank 9,90 9,77 1,33 Soda Sanayii 5,41 5,34 1,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)