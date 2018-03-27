Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sinpaş GMYO
|0,74
|0,69
|7,25
|Ford Otosan
|65,50
|62,30
|5,14
|Erbosan
|83,65
|80,05
|4,50
|İhlas Holding
|0,50
|0,48
|4,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|1,75
|4,00
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|2,52
|3,57
|Şekerbank
|1,73
|1,68
|2,98
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,75
|52,35
|2,67
|Trakya Cam
|5,04
|4,91
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|4,27
|4,16
|2,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,38
|2,63
|Garanti Bankası
|11,07
|10,80
|2,50
|İş GMYO
|1,29
|1,26
|1,98
|Odaş Elektrik
|6,84
|6,71
|1,94
|Zorlu Enerji
|2,14
|2,10
|1,90
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|5,31
|1,51
|Gübre Fabrik.
|4,14
|4,08
|1,47
|Türk Hava Yolları
|19,47
|19,21
|1,35
|Akbank
|9,90
|9,77
|1,33
|Soda Sanayii
|5,41
|5,34
|1,31