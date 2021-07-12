Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|143,70
|133,80
|7,40
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|19,89
|7,09
|Net Holding
|4,06
|3,94
|3,05
|Global Yatırım Holding
|3,22
|3,15
|2,22
|Garanti Bankası
|8,71
|8,53
|2,11
|Çimsa
|23,22
|22,76
|2,02
|Ereğli Demir Çelik
|18,39
|18,05
|1,88
|Torunlar GMYO
|3,28
|3,24
|1,23
|Kardemir (D)
|7,30
|7,22
|1,11
|Kervan Gıda
|16,29
|16,12
|1,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|5,99
|1,00
|İş Bankası (C)
|5,32
|5,27
|0,95
|Akbank
|5,37
|5,32
|0,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,17
|0,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|6,76
|0,74
|Alarko Holding
|9,23
|9,18
|0,54
|Galatasaray Sportif
|3,78
|3,76
|0,53
|Logo Yazılım
|37,90
|37,70
|0,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,29
|2,28
|0,44
|Vestel Beyaz Eşya
|45,96
|45,78
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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